В Польше самолеты перестали взлетать с аэродромов

Самолеты не могут взлететь с аэродромов в Польше из-за аварии системы управления воздушным сообщением. Об этом сообщает агентство Onet со ссылкой на представителя аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анну Дермон.

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Причиной отмены полетов стал сбой в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране. Посадку самолеты совершают в соответствии с установленными процедурами. О причинах случившегося на данный момент неизвестно.

Ранее в основных российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Было задержано множество рейсов в аэропортах Москвы, в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске и других городах России.