Посла Евросоюза в Грузии обвинили в поддержке «проевропейского насилия»

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински оправдывает насилие радикалов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, требование посла освободить «несправедливо задержанных» радикалов, которые бросали в полицию «коктейли Молотова» и стреляли пиротехникой, являются «оправданием насилия».

Председатель парламента отметил, что «нет ни одного заявления Херчинского с осуждением уличного насилия».

«Скажи, что ты за Европу, и можешь бросать «коктейли Молотова» и стрелять в полицию пиротехникой», - заявил Шалва Папуашвили. «Получается, если насилие именем ЕС, тогда оно проевропейское, то есть справедливое, а наказание за это, соответственно, несправедливое», – сказал председатель парламента.

Он напомнил, что Брюссель финансировал грузинские НПО, которые проводили кампанию в поддержку бросавших в полицию «коктейли Молотова».

«Ни разу посол Евросоюза не высказал сожаление на этот счет. Поэтому в народе Грузии уже укоренился термин «проевропейское насилие». Смотришь на это, сердце болит», – заявил председатель парламента Грузии.

Более 50 радикалов были задержаны на акциях протеста в Грузии в конце прошлого года, части из них уже вынесены приговоры за нападения на стражей порядка. Как минимум 170 полицейских пострадало во время тех митингов. ЕС требует от Грузии освободить задержанных.

Ранее в «Грузинской мечте» призвали послов ЕС, Германии и Британии уйти в отставку.

Грузия потребовала от ЕС «вернуться в рамки европейских ценностей».