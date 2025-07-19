Ванга и «Живой Нострадамус» предсказали контакт землян с пришельцами

Люди вступят в контакт с инопланетянами в 2025 году. Это совпадет с «крупным спортивным событием». Данный прогноз болгарской провидицы Ванги подтвердил экстрасенс Атос Саломея по прозвищу «Живой Нострадамус», пишет New York Post.

Издание замечает, что некоторые из самых заметных игр и чемпионатов 2025 года уже состоялись. В частности, это Уимблдон, Супербоул и плей-офф НБА. Однако год еще не подошел к концу, и «предстоит немало спортивных событий, которые могут привлечь инопланетных посетителей».

С этим согласен Атос Саломея, известный по прозвищу «Живой Нострадамус» — 38-летний самопровозглашенный эксперт по паранормальным явлениям из Бразилии.

«Благодаря телескопу «Джеймс Уэбб» человечество может, наконец, получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни, в то время как правительства, такие как США, могут рассекретить файлы об НЛО», — пояснил он.

По словам экстрасенса, эти открытия смогут «революционизировать взгляд человека на Вселенную, в которой мы существуем, и на нас самих».

Телескоп, который покинул планету в декабре 2021 года, в настоящее время находится на орбите Солнца. Он помог сделать несколько астрономических открытий, в том числе открыть экзопланету в июне 2025 года. Однако внеземной жизни «Джеймс Уэбб» пока не обнаружил.