Россия не допустит, чтобы Запад лишил ее статуса великой державы, разрушил традиции и культуру. Об этом заявил журналист японского издания Rekishijin Юхэй Отори.

В своей статье Отори совершил исторический экскурс, напомнив читателям о постоянных попытках чужеземных армий вторгнуться в Россию с запада. В пример он привел тевтонский орден, поляков, Наполеона и Гитлера.

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«Из-за этого русские исторически пытались укрепить оборону на западе и создать «буферную зону», чтобы предотвратить вторжение», — написал журналист.

По его словам, после развала СССР бывшие страны-члены Варшавского договора вошли в НАТО. Затем в блок постепенно попытались втянуть и Украину. Это вызвало категорическое неприятие в Москве.

Отори заключил, что необходимо понимать, что Россия не допустит вмешательства ЕС и США в ее дела и «уничтожения ее статуса, традиций и культуры как великой державы».