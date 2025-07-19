ЕС впервые принимает антироссийский пакет, включающий серьезные вторичные санкции против КНР, Индии и Турции. Однако нет никаких гарантий, что это сработает. Прежние санкции Брюсселя только усилили Россию, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

Издание отмечает, что в рамках 18-го пакета санкций ЕС «впервые наносит удар и по внешним игрокам». Это вторичные санкции против китайских банков, турецких компаний и «даже крупнейшего в Индии нефтеперерабатывающего завода «Роснефти».

«Это знаменует собой решающий поворотный момент в европейской стратегии: от простого сдерживания к действиям, направленным на дестабилизацию российской экономики, даже ценой напряженности в отношениях с такими глобальными гигантами, как Китай и Индия», — пишет издание.

По мнению итальянских журналистов, Брюссель поднимает планку, но «результаты остаются неопределенными». Российская экономика находит «альтернативные берега», происходит переориентация торговли и торговых маршрутов.

«Напротив, страдают европейские стратегические сектора: энергетика, производство и агропродовольственный сектор, которые уже подверглись испытанию инфляцией и ростом цен на сырье. Спустя два года после начала специальной военной операции санкции, похоже, скорее усилили Москву, чем ослабили ее, — заключает L’Antidiplomatico.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору также заявил, что новые санкции не навредят России, но причинят ущерб гражданам ЕС.