Названы «контролеры» украинских переговорщиков

США и европейские страны в целом благожелательно относятся к Рустему Умерову, но при этом жестко контролируют политическую линию, которую он проводит на переговорах с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Евгений Копатько.

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По его словам, среди требований, которые западные страны выдвигают украинской делегации перед встречами с российскими дипломатами: никаких уступок без согласования с Европейским союзом, сохранение антироссийских санкций и отказ де-юре признавать за Россией потерянные Украиной территорий.

Раскрыты причины назначения Умерова главным переговорщиком с Россией

«Глобальные стратегические решения по-прежнему принимают не Умеров и не [президент Украины Владимир] Зеленский. И даже если бы Умеров хотел что-то разрешить, он ограничен собственными полномочиями», — рассудил Копатько.

Утром 18 июля стало известно, что Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Его назначили главой Совета национальной безопасности Украины. Зеленский поручил Умерову продолжать переговоры с Россией.