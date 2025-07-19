В ООН приняли резолюцию России

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила консенсусом проект резолюции, предложенный Российской Федерацией в рамках предложения о реформации деятельности ООН. Документ опубликован на официальном сайте организации.

Проект был одобрен без голосования, несмотря на озвученные оговорки ряда стран, сообщает пресс-служба ООН.

В организации заметили, что инициатива «ООН-80», запущенная в марте, охватывает три направления: повышение эффективности работы организации, оценка исполнения ключевых задач и изучение возможных структурных реформ.

Несколько делегаций, включая Данию, которая выступала от имени ЕС, группы CANZ (Канада, Австралия, Новая Зеландия) и Швейцарию (выступала также от имени Исландии, Норвегии и Лихтенштейна), выразили поддержку целям реформы, но высказали сомнения по поводу сроков и ограниченности консультаций.

Так, Дания назвала процесс «преждевременным», а Австралия, выступавшая от имени CANZ — «поспешным».

Российская сторона отвергла претензии по поводу сроков подготовки текста, заявив, что при работе над проектом учла «красные линии» делегаций. Российский делегат подчеркнул, что принятая резолюция ставит государства-члены «у руля» реформенного процесса, с признанием роли Генсека согласно Уставу ООН.

Напомним, что в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин призвал к реформе ООН. Он заявил, что организация призвана играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, при этом адаптация ее структуры к реалиям XXI века важна для дальнейшего эффективного функционирования.

Кандидат на должность постпреда США Майк Уолтц 15 июля 2025 года пообещал сделать ООН «снова великой». По его словам, на планете должна быть хоть одна площадка, где «все страны смогут говорить».