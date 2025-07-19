Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS отметил, что элиту на Западе стало сильно раздражать, что Владимир Зеленский развернул широкую программу репрессий на Украине и вводит их в том числе и против нужных Западу политиков и бизнесменов.

В частности, отметил Лейрос, Зеленский преследует бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен в России в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и подобных ему лиц и тем самым создает проблемы для некоторых западных элит, имеющих глубокие связи с этими политиками.

При этом ранее журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники сообщил, что США могут заставить Владимира Зеленского уйти, чтобы вместо него поставить экс-главкому ВСУ Валерия Залужного, который сейчас является послом Украины в Лондоне.

Херш отметил, что в США и на Украине есть много людей, которые считают, что все еще можно остановить эскалацию конфликта и решить вопрос дипломатическими договоренностями.

* - Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму