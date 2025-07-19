Евросоюз внес в санкционный список гендиректора «Мосфильма» Шахназарова

Режиссер Карен Шахназаров оказался в списке физических лиц, подпавших под новые антироссийские санкции Европейского союза. Об этом стало известно в субботу, 19 июля.

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В официальном журнале ЕС опубликованы детали 18-го пакета ограничений. Санкции затронули как физических, так и юридических лиц.

Помимо Шахназарова, в перечень вошли ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, бывший глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, а также граждане Китая, Индии и Ирана — всего 14 человек.

Под полный запрет на любые транзакции попали 22 российских банка, в том числе «Т-Банк», банк «Санкт-Петербург», «Дом.РФ», «Яндекс Банк», «Ozon Банк» и «Сургутнефтегазбанк», говорится в документе.

Также ЕС запретит любые транзакции с подсанкционными банками РФ, которые до этого были отключены от системы SWIFT.

Вместе с этим европейские политики начали подготовку следующего пакета санкций в отношении Москвы. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ЕС не будет ограничиваться «полумерами».