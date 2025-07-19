Макрон выступил с дерзким заявлением после разговора с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву. Он публично выступил после телефонного общения с Владимиром Зеленским.

В соцсети X Макрон написал, что только что провел разговор с Зеленским.

«Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», — заявил французский лидер.

Раскрыта роль Макрона в примирении Трампа и Зеленского

По его словам, он приветствует новый пакет санкций в отношении России. Елисейский дворец продолжит поддерживать Киев.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, угрожает ли России 18-й пакет санкций ЕС.