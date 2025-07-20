Украину уличили в сговоре с США против России

Украина могла согласовать с США предложение по проведению нового раунда переговоров с Россией на следующей неделе, считает немецкий журнал Spiegel.

В статье отмечается, что инициатива Киева «может быть результатом сговора» с Вашингтоном. Как указывает автор, в пользу этой версии говорят недавний визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога на Украину, а также 50-дневный ультиматум, который Трамп поставил России.

На Украине раскрыли готовность Зеленского к переговорам

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов. Конкретная дата для встречи делегаций пока не назначена.