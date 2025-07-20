Число пострадавших из-за тайфуна «Випха» в Гонконге превысило 20 человек

В результате сильных ливней и шквалистого ветра, вызванных тайфуном «Випха», пронесшимся вблизи Гонконга, пострадал как минимум 21 человек. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что в отделения неотложной помощи государственных больниц за медицинской помощью обратились 13 мужчин и 8 женщин. Власти также сообщили, что 242 человека укрылись от стихии в 34 временных убежищах, открытых в разных районах города на время действия циклона.

По информации городской обсерватории, в 16:10 по местному времени (11:10 по московскому времени) уровень опасности тайфуна «Випха» был понижен с 10-й (ураган) до 8-й категории (мощный шторм), однако ливни в регионе продолжались.

Отмечается, что тайфун прошел вблизи города, частично затронув его территорию. Эпицентр стихии, по данным наблюдателей, находился примерно в 90 километрах к юго-западу от Гонконга, передает агентство.

Видео из Гонконга опубликовал РБК.

В конце июня в американском штате Южная Дакота очевидцы также записали на видео несколько торнадо. При этом метеорологическая служба сообщала о надвигающейся на регион сильной грозе, предупредив о возможном выпадении града размером с теннисный мяч.