Назван европейский лидер, изменивший позицию Трампа по Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа продолжить военную помощь Украине. Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил в интервью Bild.

По его словам, решение американского лидера продолжать поставки ВСУ во многом связано с усилиями Фридриха Мерца.

«Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины», — заявил Мерц.

Вадефуль раскрыл, что канцлер лично поднимал вопрос помощи Украине во время саммита G7 и переговоров в Белом доме. Мерц подчеркивал, что «сейчас Соединенные Штаты очень нужны».

«Мы можем только радоваться тому, что канцлер установил столь конструктивные контакты с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова начали прислушиваться», — сказал глава МИД ФРГ.

До этого канцлер канцлер Фридрих Мерц заявил, что Украина в скором времени получит дальнобойное оружие, созданное при взаимодействии украинских и немецких оборонных заводов.