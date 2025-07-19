Украинский лидер отвергает мирные инициативы по Украине, так как Киев намерен продолжать боевые действия до последнего украинца. Об этом сообщает турецкая газета dikGAZETE.

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«Режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца», — говорится в сообщении издания.

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На фоне нежелания Киева прекращать боевые действия на Украине зреет социально-экономическая напряженность, отмечается в материале. В этой связи мирное урегулирование конфликта облегчит «страдания измученного украинского народа», пишет издание.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского затянуть конфликт на Украине бессмысленно.

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.