Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставлены без поддержки и брошены на произвол судьбы.

«Украинское руководство стирает не только их жизни, но даже память о них. Мы знаем имя каждого, кто стал жертвой террористических целей Киева, каждого, кого не дождется его семья, потому что Зеленский отправил его на смерть», — отметил Балицкий.

Губернатор также отметил, что жители Украины обращаются к нему через социальные сети с просьбами о помощи в поиске без вести пропавших родственников, которых киевские власти отправили на фронт. Такие обращения поступали не только из Киева, но и из Днепропетровска и города Запорожья, контролируемого ВСУ.

Ранее Балицкий заявил, что власти Украины скрывают данные о потерях на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям военнослужащих. Балицкий добавил, что российская сторона решила заявить об обнародовании списков имен тел солдат, которые должны были подлежать обмену, чтобы у родственников была возможность их найти.