На Западе объяснили замысел Трампа против России

Обозреватель Эдвард Люс в своей статье в газете США Дональд Трамп, скорее всего, не введет санкции против России по истечении 50-дневного ультиматуума.

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«Не стоит слишком доверять угрозе Трампа наложить высокие пошлины на Россию и вторичные санкции против потребителей ее нефти и газа через 50 дней», — отмечается в публикации.

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Автор отметил, что предложенный санкционный законопроект кажется крайне неразумным, поскольку он может нанести вред самим Соединенным Штатам и негативно сказаться на их торговых связях с рядом стран.

«Неужели США действительно хотят наказать таких друзей, как Индия, за покупку дешевой нефти? Это может обернуться против Вашингтон», — заключил Люс.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.