ЕС расширил санкции против Белоруссии

Европейский союз расширил санкции против Республики Беларусь, введя рестрикции в отношении восьми юридических лиц.

Это следует из постановления Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против России, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».

Среди прочего в списке значатся белорусский завод «Легмаш», а также предприятие Белвнешпромсервис.

Ранее сообщалось, что объединение ввело санкции против народного артиста России кинорежиссёра Карена Шахназарова.