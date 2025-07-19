ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в чёрный список восемь юрлиц
Европейский союз расширил санкции против Республики Беларусь, введя рестрикции в отношении восьми юридических лиц.
Это следует из постановления Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против России, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».
Среди прочего в списке значатся белорусский завод «Легмаш», а также предприятие Белвнешпромсервис.
Ранее сообщалось, что объединение ввело санкции против народного артиста России кинорежиссёра Карена Шахназарова.