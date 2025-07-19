Международное противостояние: США вступились за экс-президента Бразилии

США аннулировали визы верховного судьи Бразилии Александра де Мораеса, его коллег, а также их ближайших родственников за дело против экс-президента Жаира Болсонару, сообщил госсекретарь Марко Рубио в X.

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Трамп ясно дал понять, что его администрация привлечет к ответственности иностранных граждан, ответственных за цензуру защищенных прав человека в Соединенных Штатах, подчеркнул Рубио.

Преследование Болсонару, которого обвиняют в попытке госпереворота, не только нарушает права бразильцев, но и «выходит за пределы Бразилии, нацеливаясь на американцев», считает госсекретарь США.

Ранее президент Лула да Силва назвал попытки Трампа вступиться за Болсонару «посягательством на суверенитет Бразилии».