Бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем США Дональда Трампа дать России 50 дней для заключения договоренностей с Киевом.

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По его мнению, такой срок не связан с изменением поведения России. Он направлен исключительно на то, чтобы дать России время укрепить свои позиции.

«Пока Трамп избавляется от [президента Украины Владимира] Зеленского», — заключил Риттер.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.