Украинцы столкнулись с новой проблемой в Польше

Украинские беженцы удивлены изменившимся к ним отношением со стороны жителей Польши. Об этом написала французская газета Le Figaro.

© Lenta.ru

Представитель «Украинского дома» в Варшаве Александр Пестриков заявил, что для беженцев, приехавших в Польшу в 2022 году, шок будет колоссальным». Издание напоминает, что в этом году Польша приняла почти миллион беженцев. Однако страна столкнулась с проблемой интеграции: 38 процентов поляков заявили, что им не нравятся украинцы, а положительно к ним отнеслись только 30 процентов граждан.

«[Произошло] снижение на 10 пунктов по сравнению с предыдущим годом и на 21 пункт по сравнению с 2023 годом», — отмечается в статье.

Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что неработающие граждане Украины в Польше не должны иметь те же социальные права, что и поляки. По его мнению, те украинцы, которые работают в Польше и строят польскую экономику, могут пользоваться всеми гражданскими правами, которые им положены.