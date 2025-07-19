Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при посредничестве США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве США. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Том Барак на своей странице в социальной сети X.

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Соглашение было заключено при поддержке госсекретаря США Марко Рубио, а также получило одобрение со стороны Турции, Иордании и других соседних государств. Конкретные сроки и условия перемирия пока не уточняются.

Напомним, что израильские военные нанесли авиаудар по окраинам сирийского города Суэйда в связи с усилением столкновений между боевиками друзов и бедуинами.

Ранее сообщалось, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о ракетном ударе по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле.