На Западе указали на переменчивое настроение Трампа

Политикам в Европе удалось переманить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе Украины, однако им не стоит безоговорочно надеяться на помощь Вашингтона, учитывая переменчивое настроение американского лидера. Об этом пишет Der Spiegel.

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«Тональность, которую можно услышать из Америки Трампа, может показаться новой, но какой-то совершенно новой стратегии не наблюдается», — говорится в материале. При этом авторы материала отмечают успехи европейских лидеров, которым удалось хоть как-то повлиять на мнение президента США.

Однако Der Spiegel подчеркивает, что полагаться на Трампа нельзя, так как он в любой момент может бросить своих партнеров, а в вопросах оказания военной помощи Украине он демонстрирует непостоянство.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп стремится сократить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и именно поэтому он переложил на Европу закупку оружия для Украины.