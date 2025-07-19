Трамп заявил о быстром угасании БРИКС из-за угроз ввести пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС "быстро угасает". По его словам, это произошло после его обещания ввести 10% торговые пошлины против стран-участниц группы.

Выступая на церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют, Трамп отметил, что БРИКС пыталась подорвать глобальное доминирование доллара, но после его заявления о возможных санкциях активность организации резко снизилась.

"Но БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился", - сказал глава Белого дома.

Трамп не уточнил, о какой именно встрече стран БРИКС шла речь, но подчеркнул, что после его заявления о пошлинах интерес к деятельности объединения значительно уменьшился.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил европейским странам отдавать Украине оружие из собственных арсеналов.