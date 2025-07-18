В США раскрыли, кто сменит Зеленского на посту главы Украины

В США предрекли замену Зеленского на Залужного в течение нескольких месяцев
Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне занимающий должность посла в Великобритании Валерий Залужный может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента республики. Замена может произойти в течение ближайших нескольких месяцев, такой расклад предрек журналист Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники.
Американский журналист утверждает, что США могут заставить действующего украинского лидера уйти, если он не сделает этого по доброй воле.
«Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его», — написал Херш.