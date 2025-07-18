Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне занимающий должность посла в Великобритании Валерий Залужный может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента республики. Замена может произойти в течение ближайших нескольких месяцев, такой расклад предрек журналист Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники.

Американский журналист утверждает, что США могут заставить действующего украинского лидера уйти, если он не сделает этого по доброй воле.