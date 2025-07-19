Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала документы, подтверждающие, что администрация Барака Обамы намеренно исказила данные разведки о якобы "российском вмешательстве" в президентские выборы 2016 года.

Как пишет The New York Post, первоначальные оценки спецслужб указывали на отсутствие как намерений, так и возможностей у России повлиять на исход голосования, однако уже через несколько недель после победы Дональда Трампа выводы были кардинально изменены.

"Американцы наконец узнают правду о том, как разведка была политизирована и превращена в оружие против избранного президента", — заявила Габбард.

Шуточный ролик о "вмешательстве россиян в выборы США". Видео

Опубликованные документы свидетельствуют, что еще в сентябре 2016 года разведывательное сообщество США пришло к выводу: ни одна иностранная держава не обладает возможностями для масштабного кибервмешательства в избирательную систему. Однако уже в декабре, после личного указания Обамы, был подготовлен новый доклад, в котором Россия обвинялась во "вмешательстве" в пользу Трампа. Этот фальсифицированный отчет лег в основу многолетнего политического скандала, включая расследование спецпрокурора Роберта Мюллера и введение антироссийских санкций.

Габбард передала все доказательства в Министерство юстиции для расследования возможных уголовных преступлений. Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что на основании этих ложных обвинений Москва столкнулась с жесткими ограничительными мерами, включая конфискацию дипломатической собственности.

Расследование ставит под сомнение и репутацию американских СМИ: в 2020 году The New York Times получил Пулитцеровскую премию за "разоблачение российского вмешательства", хотя теперь выясняется, что журналисты распространяли откровенные фейки.