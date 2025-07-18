Трамп назвал Байдена жестоким и некомпетентным

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника на высшем государственном посту Джо Байдена жестоким и некомпетентным человеком. С такой оценкой он выступил на церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют в Белом доме.

Трамп заявил, что предыдущая американская администрация "боролась с индустрией" криптовалют.