Глава МИД Польши Радослав Сикорский лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. Такое мнение у себя на странице X высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не собирается выходить из Евросоюза, но, если бы это произошло, за ним бы последовали и другие страны. Комментируя это, Сикорский обвинил Орбана в «воровстве и национализме», подчеркнув, что он годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда.