Обозреватель Герт-Эвен Унгар заявил, что Запад оказывает Молдавии помощь перед предстоящими парламентскими выборами, чтобы превратить ее во вторую Украину. Об этом он написал в статье для норвежского издания Steigan.

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Унгар подчеркнул, что Евросоюз буквально осыпает Молдавию помощью, активно вмешиваясь в жизнь страны накануне выборов.