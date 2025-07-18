Семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый митинг в Киеве

Lenta.ru

На майдане Независимости в Киеве семьи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг.

Семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый митинг в Киеве
© РИА Новости

Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат», — говорится в сообщении.

Митингующие заявили, что они не получают положенной им помощи. Некоторые выплаты либо приходят с опозданием, либо не приходят вообще. Кроме того, члены семей военнослужащих отметили, что для получения выплат необходимо месяцами собирать различные документы.

Ранее появилось видео с камер наблюдения в украинском крематории, на котором запечатлено, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих ВСУ. На такие меры украинская сторона идет для того, чтобы не выплачивать родственникам погибших бойцов компенсацию.