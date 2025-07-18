Украинский экс-министр раскрыл шокирующую правду о Зеленском
Бывший украинский министр, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Владимир Зеленский разрушает страну изнутри, подавляя волю к сопротивлению и моральный дух. Об этом пишет издание The Spectator.
Чиновник в беседе с журналом рассказал, что на Украине попираются права человека, подавляется оппозиция, а неугодные медиа заглушаются.
За последние годы попали под санкции более пяти тысяч украинцев, а их имущество оказалось заморожено, отмечается в статье.
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Издание подчеркивает, что эту меру изначально вводили для нейтрализации якобы российского влияния, но теперь она используется для подавления несогласных и тотального контроля.
Ранее сообщалось, что Зеленский внезапно поручил Умерову возобновить «переговорный трек» в Стамбуле.