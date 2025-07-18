В Венгрии объяснили, что значат слова Орбана о выходе из ЕС

Виктор Орбан твердит, что Евросоюз слабеет из-за того, что не уделяет внимание критически важным вопросам, и ряд европейских стран с ним согласен, заявил НСН Габор Штир.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле не собирается выходить из Евросоюза, он лишь переживает, что организация критически слабеет и движется не в ту сторону. Об этом НСН рассказал венгерский политолог Габор Штир.

Венгрия потенциально может выйти из Европейского союза (ЕС), так как это объединение из экономического превратилось в политическое, сообщил 17 июля премьер-министр страны Виктор Орбан. Он также отметил, что в настоящее время ЕС и вовсе не является тем объединением, в которое изначально вступала Венгрия еще в 2004 году, и процветание в нем практически невозможно. Габор пояснил, почему Орбан делает такие заявления.

«Да, венгерский премьер-министр иногда говорит, что Евросоюз – это разочарование, потому что Евросоюз не занимается серьезно теми вызовами, которыми должен. Он больше занимается политикой, чем экономикой, но, конечно, это естественный процесс. Политическая принадлежность для него сейчас почти важнее всего. К тому же ЕС использует политическое давление против некоторых стран, в частности, против Венгрии. Внутри Евросоюза идут споры: одни уверены, что Евросоюз сегодня шагает в пропасть, другие считают, что организация будет сильнее, что под флагом войны идет централизация Евросоюза. На самом деле Орбан не хочет выйти из ЕС, он хочет переформировать его», - рассказал он.

При этом политолог подчеркнул, что венгерский премьер не «один воин в поле», и ряд европейских стран с ним солидарны во мнении, что ЕС нуждается в реформации.

«Орбан не единственный в своей позиции, кто считает, что Евросоюз надо перестраивать. С ним согласны и центральноевропейские страны: Польша, Словакия, Австрия, частично Италия и даже в некоторых вопросах Германия. Но эти силы пока еще не могут прорваться в Европарламент, Еврокомиссию и так далее. Однако такие мысли усиливаются. Так что Венгрия не одинока в таком мышлении. Но у больших стран отдельные интересы. Когда полгода тому назад Венгрия была председателем Евросоюза, она с утра до вечера твердила о больших проблемах Европы с конкурентоспособностью. Так что Орбан не против ЕС, он боится, что организация критически ослабеет», - подытожил он.

Ранее Орбан заявил, что Россия за время президентства Владимира Путина достаточно усилилась, чтобы противостоять дальнейшему расширению Североатлантического альянса на восток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».