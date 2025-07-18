Польша депортирует сотни граждан одной страны

Сотни граждан Грузии депортируют из Польши в связи с их преступной деятельности. Об этом заявил глава МВД республики Томаш Семоняк, передает РИА Новости.

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По итогам окончания «миграционного саммита» в Германии он подчеркнул, что в Польше есть проблема с преступностью среди граждан Грузии.

«Сотни из них удаляются из республики, потому что ведут преступную деятельность», — добавил Семоняк.

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В феврале польские СМИ сообщали, что в следственных изоляторах и исправительных учреждениях страны содержались более 2500 иностранцев из 78 государств. Среди них больше всего было украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140).