Эрдоган в разговоре с Путиным сделал заявление об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого заявил о важности начала третьего раунда прямых переговоров с Украиной и готовности принять их в Стамбуле.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

"Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты", - говорится в сообщении.

На Украине заявили о готовности к переговорам

Эрдоган также указал, что Анкара стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии.