Трамп пригрозил известному в США телеведущему

Президент США Дональд Трамп пригрозил телеведущему и критику его администрации Джимми Киммелу закрытием телепередачи, которую он ведет. Соответствующий пост появился в соцсети американского главы, передает РИА Новости.

Ранее CBS сообщил о закрытии «Позднего шоу», которое выходило в эфир более 30 лет. Передачу вел телеведущий Стивен Кольбер, который неоднократно критиковал Трампа.

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Президент США заявил, что «очень рад его увольнению».