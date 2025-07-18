Трамп пригрозил известному в США телеведущему
Президент США Дональд Трамп пригрозил телеведущему и критику его администрации Джимми Киммелу закрытием телепередачи, которую он ведет. Соответствующий пост появился в соцсети американского главы, передает РИА Новости.
Ранее CBS сообщил о закрытии «Позднего шоу», которое выходило в эфир более 30 лет. Передачу вел телеведущий Стивен Кольбер, который неоднократно критиковал Трампа.
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Президент США заявил, что «очень рад его увольнению».
«Его талант был даже меньше, чем его рейтинги. Слышал, следующим будет Джимми Киммел — у него таланта еще меньше, чем у Кольбера!» — написал Трамп.