В Раде сравнили совет Трампа Зеленскому с прыжком с девятого этажа

Совет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости начать контрнаступление можно сравнить с прыжком вниз головой.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Если хоть часть этой информации — правда, то совет, конечно, «по-дружески мощный». Из разряда: «Брат, если хочешь победить — прыгни с 9-го этажа вниз головой. Авось повезет», — написал парламентарий.

Он предположил, что Белый дом в ближайшее время выпустит опровержение публикаций в СМИ на эту тему.

18 июля газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, сообщила, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что Украина ничего не добьется в обороне, и ей нужно переходить в наступление.

До этого другое издание, Financial Times, написало, что высокопоставленные европейские чиновники, участвующие в переговорах с Вашингтоном, не считают, что Трамп занял «прокиевскую позицию», и полагают, что его инициативы не повлияют на ход боевых действий.