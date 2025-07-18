Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников "не потерять картофель", чтобы не иметь "неприятных разговоров" по итогам сбора урожая. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

Глава государства провел в пятницу селекторное совещание, посвященное уборочной кампании.

"Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель", - обратился президент к министру сельского хозяйства и продовольствия республики Юрию Горлову.

По словам Лукашенко, необходимо организовать работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания.

"Если кто-то вам не подчинился и информацию не дал, доложите мне немедленно. Примем самые жестокие меры", - подчеркнул он.

Белорусский лидер потребовал серьезно отнестись к этому вопросу.

"Сегодня нельзя шутить! Пошутили в прошлом году - получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателей райисполкомов, что картофель в России был дороже в 3 раза - его вывезли. Так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать [за рубеж] - это хорошие деньги для крестьян. Поэтому смотрите, чтобы мы не имели неприятных разговоров по результатам. Чтобы был хороший результат, нужно работать сейчас", - отметил глава республики.

Ранее Лукашенко заверил, что Белоруссия благодаря хорошей погоде будет обеспечена хлебом и картофелем.