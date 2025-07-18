Лукашенко потребовал от чиновников "не потерять картофель"

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников "не потерять картофель", чтобы не иметь "неприятных разговоров" по итогам сбора урожая. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко потребовал от чиновников "не потерять картофель"
© РИА Новости

Глава государства провел в пятницу селекторное совещание, посвященное уборочной кампании.

"Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель", - обратился президент к министру сельского хозяйства и продовольствия республики Юрию Горлову.

По словам Лукашенко, необходимо организовать работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания.

"Если кто-то вам не подчинился и информацию не дал, доложите мне немедленно. Примем самые жестокие меры", - подчеркнул он.

Белорусский лидер потребовал серьезно отнестись к этому вопросу.

"Сегодня нельзя шутить! Пошутили в прошлом году - получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателей райисполкомов, что картофель в России был дороже в 3 раза - его вывезли. Так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать [за рубеж] - это хорошие деньги для крестьян. Поэтому смотрите, чтобы мы не имели неприятных разговоров по результатам. Чтобы был хороший результат, нужно работать сейчас", - отметил глава республики.

Ранее Лукашенко заверил, что Белоруссия благодаря хорошей погоде будет обеспечена хлебом и картофелем.