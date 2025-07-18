Стало известно о возможной встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином в Китае

Президент США Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентябре. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, визит лидеров в Пекин может быть приурочен к 80-ой годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечена парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября. Газета обратила внимание, что в публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу.

«Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности», — цитирует The Times разговор одного из самых известных китайских националистических комментаторов Цзинь Цаньжуна с порталом Guancha.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет четыре дня в Китае в конце августа — начале сентября. Уточнялось, что в ходе зарубежного визита российский лидер поучаствует в нескольких мероприятиях.

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