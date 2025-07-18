Мерц обратился с предостережением к Нетаньяху

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег его от аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает РИА Новости.

Он отметил, что данная тема обсуждалась во время разговора Мерца и Нетаньяху 18 июля. По словам Корнелиуса, в ходе общения канцлер «высказался за поиск устойчивого послевоенного порядка для Газы, который будет учитывать не только потребности Израиля в сфере безопасности, но и право палестинцев на самоопределение».

«Мерц подчеркнул, что разоружение ХАМАС является необходимым условием. Кроме того, он заявил, что не должно быть никаких шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан», — сказал пресс-секретарь.

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Также Корнелиус указал, что Мерц выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня в секторе Газа и призвал немедленно освободить всех находящихся в плену у ХАМАС заложников. Кроме того канцлер подчеркнул важность безопасной и достойной гуманитарной помощи жителям анклава.