Генсек НАТО примет участие во встрече контактной группы по Украине

В ближайшем заседании контактной группы по Украине примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

«Марк Рютте в понедельник 21 июля примет участие в виртуальном совещании контактной группы по Украине», — рассказали представители НАТО.

Детали повестки дня не раскрываются. Заседание состоится на фоне публикации предложения президента США Дональда Трампа о продаже оружия Украине через страны ЕС.

14 июля Трамп пообещал поставить Киеву новое вооружение и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Глава Белого дома подчеркнул, что ЗРК необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Американский лидер не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать украинской армии.