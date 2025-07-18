Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики Европейского союза (ЕС) в отношении Украины.

Об этом со ссылкой на источники пишет немецкая газета Bild.

«Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен"», — передает издание.

Как рассказали источники Bild, Мерц выступил с «откровенными нападками» на фон дер Ляйен.

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