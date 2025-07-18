Китайцы осудили предложение мэра Львова об останках советских солдат

Читатели китайского портала Tencent осудили предложение мэра Львова Андрея Садового обменять эксгумированные останки советских воинов на пленных боевиков ВСУ. Их комментарии приводит РИА Новости.

Ранее Садовый заявил, что «Холма Славы» во Львове больше не существует и эксгумация захоронений советских воинов завершена. Кроме того он выступил с предложением обменять 355 останков на военных ВСУ.

«Среди советских солдат были и украинские. Эти останки, возможно, в основном украинские», — прокомментировал это один из читателей Tencent.

По мнению другого пользователя, какой бы сильной не была сейчас ненависть украинцев к русским, они не должны «осквернять память о солдатах, отдавших свои жизни, не говоря уже о мучениках, сражавшихся десятилетия назад». Его поддержал еще один читатель, который уверен, что «нормальному человек такое в голову прийти не могло».