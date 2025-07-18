В США заявили, что политика Трампа может привести к Третьей мировой войне

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что из-за подхода Трампа к внешней политике, возможно, уже началась третья мировая война. Отрывок выступления Бэннона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Бэннон раскритиковал призывы к поставкам наступательного оружия Украине. Также он отметил, что Трамп согласовывает поставки систем Patriot Киеву, но не оказывает поддержки Тайваню.

«Наступательное оружие - это то, против чего мы раньше категорически возражали. Даже администрация [экс-президента США Джо] Байдена не пошла бы на это, а если бы и пошла, то сделала бы это через кого-то еще», - подчеркнул Бэннон.

Он предупредил, что в случае поставок наступательного оружия ВСУ американцы станут участниками боевых действий. Также экс-советник Трампа подчеркнул, что Израиль втягивает Америку в конфликт с Ираном.

«Вы скоро увидите слияние этих двух конфликтов. Мы стремительно движемся вперед и оказываемся втянутыми в крупнейшую войну на евразийском континенте. <…> Все говорили: «Когда же начнется третья мировая?». Третья мировая война уже идет», - заключил Бэннон.

Ранее Трамп объявил, что США одобрили поставки оружия Украине за счет европейцев. Также он сообщил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не договорится с Украиной о прекращении огня за 50 дней.

По данным Politico, многие участники движения MAGA (с англ. «Америка прежде всего») насторожены и сбиты с толку тем, как быстро президент США перешел от обвинений в неблагодарности в адрес Владимира Зеленского к обещаниям поддержать Киев. Трамп хочет усилить давление на Москву вопреки призывам изоляционистского крыла MAGA.

Один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа и его давний союзник заявил Politico, что поставки оружия Украине на европейские деньги «смягчают ситуацию», но в MAGA все еще «ненавидят» вовлеченность США в конфликт и не хотят эскалации.