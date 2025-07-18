В ЕС прокомментировали уступки Словакии по новому пакету антироссийских санкций

Еврокомиссия (ЕК) не стала раскрывать, на какие уступки пошел Брюссель для снятия вето Словакии по 18-му пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Ану Кайзу.

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«Мы продолжаем диалог со Словакией. Мы понимаем, с какими проблемами могут сталкиваться отдельные страны в вопросах обеспечения бесперебойных поставок энергии и учитываем это», — отметила Кайза.

Также представитель ЕК добавила, что дискуссии с Братиславой по вопросам диверсификации энергопоставок все еще продолжаются.

18 июля постпреды стран Европейского союза (ЕС) согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. При этом ТАСС со ссылкой на агентство DPA сообщило, что Словакия перестала блокировать принятие пакета и согласилась на него из-за уступок со стороны ЕС.