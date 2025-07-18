Политолог объяснил визит главы генштаба Великобритании в Киев

Глава штаба обороны Великобритании Энтони Радакин приехал с визитом в Киев, так как Лондон недоволен сменой западного куратора Украины. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» политолог Владимир Скачко.

Ранее в СМИ появилось видео прибытия в Киев спецпосланника президента США Кита Келлога. Спецпосланник вышел из поезда в куртке в стиле милитари и отдал честь встречающему его главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. При этом ранее на Украине был назначен новый министр обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.

По мнению политолога Владимира Скачко, глава штаба обороны Великобритании «приехал посмотреть, что осталось британцам после визита в Киев спецпосланника президента США и появления нового министра обороны Украины».

«Считается, что смена в украинском правительстве произошла из-за того, что Киев начал менять куратора - с Великобритании на США. Конечно же, британцам это не подходит», - отметил эксперт.

Напомним, что о визите Радакина в Киев 18 июля сообщил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что переговоры с британской делегацией

были «содержательными».