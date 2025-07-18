Пока вы не уснули: зловещая просьба Трампа к Зеленскому и обещание Медведева ЕС

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В США раскрыли зловещую просьбу Трампа к Зеленскому по России

© Zuma/TACC

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил главу киевского режима Владимира Зеленского начать военное наступление против Российской Федерации, пишет Washington Post (WP).

«По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление», — поделились подробностями авторы публикации.

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Медведев пообещал проблемы Украине и Евросоюзу после нового пакета санкций

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал согласование 18-го пакета антироссийских санкций.

В своем сообщении Медведев назвал власти Евросоюза «европейскими недоумками», а сами санкции таким же бесполезными, как и прошлые 17 пакетов. Он также добавил, что Россия будет наносить все более серьезные удары по Киеву.

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Фон дер Ляйен заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС), приняв 18-й пакет антироссийских санкций, нанес «удар в сердце военной машины России». Ее слова приводит агентство Reuters.

«Я приветствую соглашение о нашем 18-м пакете антироссийских санкций. Мы наносим удар в самое сердце военной машины России», — сказала глава ЕК.

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Раскрыта причина согласия Словакии с новым пакетом санкций против РФ

Словакия перестала блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций и согласилась на него из-за уступок со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, Словакию, несколько раз блокировавшую новый пакет ограничений, заверили, что она может не опасаться его тяжелых экономических и финансовых последствий в случае полного запрета на импорт российского газа. Отмечается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет блокировать план запрета на газ из России, в отличие от всего пакета, так как подобные решения принимаются большинством.

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Продвижение ВС России сравнили с площадью страны Евросоюза

Вооруженные силы (ВС) России заняли с начала 2025 года территорию, сравнимую с площадью Люксембурга. Об этом пишет журналист Bild и военный аналитик Юлиан Репке.

«Пока Киев спорит с Берлином и Вашингтоном по поводу новых систем ПВО и дальнобойного оружия, ситуация на полях сражений на востоке страны становится все более драматичной», — подчеркнул автор.

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Песков прокомментировал возможную блокировку WhatsApp* в России

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) обязан выполнять законы РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"WhatsApp* в целом самый популярный сервис во многих странах и в том числе в РФ. По популярности это сервис №1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности", – отметил Песков.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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Симоньян откровенно рассказала о состоянии находящегося в коме мужа

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что не делится новостями о здоровье супруга, так как пока улучшений нет.

В личном Telegram-канале Симоньян отреагировала на сообщение поклонницы, которая поинтересовалась, как обстоят дела с лечением телеведущего. Фанатка уточнила, что, если Маргарита боится сглаза, то может не отвечать. Однако жена Кеосаяна все же пояснила, почему в последнее время не говорит о состоянии супруга.

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Ведущую «Вестей» Фариду Курбангалееву* приговорили к 8 годам колонии

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Ведущую «Вестей» Фариду Курбангалееву* (признана иноагентом на территории РФ) приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву* суд признал виновной в оправдании терроризма и распространении фейков. Ее заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима.

* признана иноагентом на территории РФ.

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Украинские порноактрисы избили полицейских в Москве

Выяснились детали задержания двух сестер-близнецов за нападение на полицейских в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. Задержанными оказались известные гимнастки — уроженки Украины сестры Осиновские, ранее «засветившиеся» в порноролике.

Как стало известно «МК», инцидент произошел вечером 27 июня в развлекательном комплексе «Замания». Сюда 35-летние женщины пришли в компании друзей — отпраздновать день рождения дочери одной из них. Около 22.00, когда комплекс уже закрывался, сестры спросили у официантки, можно ли им покурить.

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Раскрыто, кто из осудивших СВО российских артистов остался без работы

Уехавшую из России звезду сериала «Ольга» Яну Троянову* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), признававшуюся, что осталась без работы, могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. Кто еще из эмигрировавших российских артистов стал безработным за границей, разбиралось издание News.ru.

Трояновой* грозят два штрафа по 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, она также заочно арестована по делу о возбуждении ненависти или вражды. При этом живущая во Франции артистка не единожды признавалась, что потеряла возможность сниматься в кино и сейчас тратит сбережения.

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