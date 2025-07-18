Президент Румынии высказался об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан вспомнил тему объединения с Молдавией.

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Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Лично я желаю объединения с Молдавией, но полностью уважаю волю граждан соседней республики», — сказал президент Румынии.

Дан заявил, что на данный момент около 35% граждан Молдавии поддерживают идею объединения двух стран.

«Пока значительная часть населения соседней страны поддерживает нынешнюю форму государства, Румыния не предпримет никаких шагов», — заключил румынский лидер.

Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона, который сначала признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине.

Оппозиция Молдавии готовится к объединению

В 2023 году президент Молдавии Майя Санду говорила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции.

Через год агентство государственных услуг Молдавии зарегистрировало партию «Домой», которая выступает за объединение страны с Румынией.