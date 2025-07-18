Украинцу без ног вынесли приговор за уклонение от мобилизации

В Полтавской области украинцу с ампутированными конечностями вынесли приговор за уклонение от мобилизации. Об этом рассказали украинские СМИ.

Из материалов дела следует, что в августе 2024 года житель Полтавской области получил повестку и должен был явиться в ТЦК (украинский аналог военкомата). В ТЦК решили, что он уклонился от призыва.

В суде мужчина рассказал, что в то время находился в больнице с отравлением. Там его нашел участковый и отвел в ТЦК. В военкомате украинцу вручили повестку в армию.

На службу мужчина так и не прибыл. В марте 2025 года он обморозил ноги. Это привело к ампутации нижних конечностей, самостоятельно передвигаться мужчина больше не может.

В суде он сообщил, что его жена перенесла инсульт. Также он рассказал, что они с супругой заботятся о двух несовершеннолетних детях.

В итоге суд признал мужчину виновным в уклонении от службы в ВСУ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время его освободили от отбывания срока с испытательным периодом в один год.

В апреле 2024 года на Украине от приступа эпилепсии скончался призывник, ранее признанный годным к военной службе. СМИ писали, что мужчина умер по дороге в военный учебный центр в Закарпатье.

Позже в Одесской области скончался мужчина, госпитализированный из местного военкомата. Врачи сообщили, что 34-летний украинец получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную и эпидуральную гематомы мозга. Медики уточнили, что он страдал от эпилепсии.

Как именно он получил травмы, не уточнялось. Другой мобилизованный заявил журналистам, что у мужчины случился приступ эпилепсии и он упал.