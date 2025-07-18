Президент Бразилии заявил о желании полететь на Луну

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хотел бы полететь на Луну. Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», об этом он сказал, говоря о том, что президенту США Дональду Трампа не стоит ссориться с Бразилией.

Лула да Силва отметил, что с Луны видна и Великая Китайская стена, и система каналов для отвода реки Сан-Франциско.

«Вот почему у меня есть желание полететь на Луну. Вот почему Трамп не может ссориться со мной. Трамп, я хочу полететь на Луну, а ты продолжаешь ссориться с Бразилией» — продолжил бразильский президент.

Ранее Лула да Силва резко отреагировал на слова Трампа, который призвал бразильские власти прекратить судебный процесс против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Глава государства подчеркнул, что судебная власть в стране является независимой, а американского политика выбрали как президента Соединенных Штатов, «а не императора всего мира».