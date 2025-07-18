На Украине заявили о готовности вступить в ЕС к 2028 году

Бывший вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции и будущий посол страны в США Ольга Стефанишина заявила, что к концу 2027 года Киев будет готов ко вступлению в Евросоюз. Об этом она рассказала украинским СМИ.

По словам Стефанишиной, к 2028 году на Украине будет завершено изменение законодательства. Законы страны будут полностью соответствовать праву ЕС.

«У нас есть 2025-26 годы на разработку решений и 2026-27 годы на принятие», - подчеркнула Стефанишина.

В декабре 2024 года лидеры ЕС решили начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе. Само членство станет возможным только после завершения страной реформ, включающих борьбу с коррупцией.

Высокопоставленные дипломаты ЕС, с которыми беседовал CNN, заявили, что весь процесс для Украины может занять до десяти лет. Один из чиновников объяснил телеканалу, что хотя в ЕС приняли «политическое решение» начать переговоры, настоящие переговоры стартуют только после того, как будут полностью выполнены условия.