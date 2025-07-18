На Украине заявили о призыве Трампа к наступлению

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского организовать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление», — утверждается в публикации.

По данным издания, американский лидер поинтересовался у Зеленского, может ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В ответ президент Украины заявил, что такая возможность появится у Киева, если у него «будет нужное оружие».

15 июля издание WP сообщило, что Трамп потребовал от Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу. Позднее Белый дом опроверг сообщение о призыве американского лидера атаковать эти города.